Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic kulübünden izin istedi! Pazarlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor. Siyah beyazlı ekip orta sahaya bir takviye yapmanın peşinde. Kara Kartal'ın gündemine gelen isim ise Amir Hadziahmetovic. Yıldız oyuncu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Ligde şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Siyah beyazlıların zirve ile arasında 10 puan var.