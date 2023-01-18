Şenol Güneş'in öncelik verdiği stoper transferi konusunda gaza basılırken, İngiltere'den bir aday liste başı oldu. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetiminin Leicester City'li savunma oyuncusu Jannik Vestergaard için atağa kalktığı belirtildi. Siyah beyazlı idarecilerin 30 yaşındaki Danimarkalı için İngiliz ekibiyle masaya oturup yarım sezon için kiralama teklifi yaptığı alınan bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a Kuzeyli stoper! İlk teklif sunuldu
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Leicester City'de forma şansı bulamayan Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard için kiralama teklifi yapıldı. Ayrıca 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu da önerdi. 1.99 boyundaki oyuncu ise kulübünden ayrılmak istiyor. İşte haberin detayları...
YÜZDE 70'İNDE OYNARSA...
Hatta Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar maçların yüzde 70'inde ilk 11'de yer bulursa bonservisi için 2.5 milyon euro ödemeyi teklif ettiği de belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen bu yüzden Danimarka'nın Dünya Kupası'nda yer alamayan 1.99 boyundaki futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Bu durum da Beşiktaş'a transferinin önünü açıyor. Vestergaard, Werder'den M'Gladbach'a 12.5 milyon euro'ya, Southampton'a 25 milyon euro'ya, Leicester'a ise 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Kulüp kariyerinde toplam 185 resmi karşılaşmada forma giyen Jannik Vestergaard 14 gol, 2 asist üretti. Oyuncu oynadığı pozisyona rağmen sadece 1 kez kırmızı kart gördü.