Orta saha transferinde bir numaralı aday olan Dmitri Barinov konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dmitri Barinov rest çekti! "Bırakın gideyim"
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dmitri Barinov ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılara transfer olmak isteyen 26 yaşındaki orta saha kulübüne rest çekti. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2023- 06:40
Fotomaç'ın Rus basınından derlediği habere göre, Beşiktaş'a geleceği iddia edilen 26 yaşındaki ön libero için Lokomotiv Moskova'nın hocası Andrey Fedorov da "Beşiktaş'a gitmesi onun için iyi olur. Orada önemli işler yapabilir" sözleriyle oyuncunun önünü açmıştı.