Fotomaç'ın Rus basınından derlediği habere göre, Beşiktaş'a geleceği iddia edilen 26 yaşındaki ön libero için Lokomotiv Moskova'nın hocası Andrey Fedorov da "Beşiktaş'a gitmesi onun için iyi olur. Orada önemli işler yapabilir" sözleriyle oyuncunun önünü açmıştı.