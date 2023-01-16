Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jonjo Shelvey bombası! İşte yapılacak teklif
Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası çalışmalarını sıklaştıran siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Jonjo Shelvey için devreye girdi. Kartal'ın, İngiliz ekibine sunacağı teklif de belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 06:40
30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi.