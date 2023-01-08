Beşiktaş'ın stoperdeki ilk hedefi Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Tormena...
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Süper Lig'de çıkışa geçen Beşiktaş, transfer harekatını da hızlandırdı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle şampiyonluk adayları arasına girmek isteyen siyah-beyazlı ekip gözünü Braga'da forma giyen Vitor Tormena'ya çevirmişti. Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın teklifine beklenmedik bir cevap verdi. İşte haberin detayları...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 06:40
A Spor'un haberine göre savunmasında Francisco Montero ile yollarını ayırmak isteyen siyah beyazlılar, Tormena için Braga'ya 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.