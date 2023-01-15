Devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunda takviyeler yapacak olan Beşiktaş, orta sahada 6 numara için gündemine aldığı isimler için görüşmelere başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta B planı ortaya çıktı! Barinov olmazsa...
Beşiktaş, Süper Lig'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündeme Barinov'u almıştı. Siyah-beyazlılar bu noktada Barinov'dan istediği geri dönüşü alamazsa rotasını Antalyaspor'un yıldızına çevirecek. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov için temaslarını sürdüren Beşiktaş, 26 yaşındaki Rus futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcunun menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, olumlu yanıt aldı.
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile yaptığı ilk transfer görüşmesinde, Rus ekibinin 2 milyon euro'luk bonservis talebiyle karşılaştı. Rusya Milli Takımı'nda forma giyen, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov için Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarına devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.