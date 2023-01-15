Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in takviye istediği mevkilerden biri de stoper...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Vitor Tormena harekatı! O teklif reddedildi
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürürken, gündeme Braga forması giyen Vitor Tormena gelmişti. Portekiz temsilcisi Kara Kartal'ın ilk teklifini reddetti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2023- 14:17
Sağ stoper transferi yapmak isteyen Kara Kartal, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.