Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu golcü ve Al Nassr kulübü yetkililerinin yarın bir araya gelerek sözleşme fesih işlemlerini gerçekleştireceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın transferine çok yakın olduğu Vincent Aboubakar ile ilgili müjdeli bir haber geldi.

Aboubakar ve Al Nassr kulübü yetkililerinin yarın bir araya gelerek sözleşme fesih yapacağı öğrenildi.

Fesih işlemi gerçekleştikten sonra Beşiktaş ve Aboubakar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 senelik anlaşma imzalayacak. Başarılı golcünün, yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Aboubakar'ın, Beşiktaş'ın ligin 20. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor.