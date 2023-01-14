Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kara Kartal 2 maçlık galibiyet serisine devam edip zirveden uzaklaşmak istemezken, ev sahibi ekip ise 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Konyaspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIM haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, arabam.com Konyaspor'a deplasmanda konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Saiss, Souza, Redmond, Gedson, Muleka, Cenk.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig'de daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 23, Konyaspor ise 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş, 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor da 39 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan müsabakada taraflar sahadan 1- 1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 7 kez deplasman giden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar 12 gol atıp kalesinde de yine 12 gol gördü. Konyaspor da bu sezon ligde evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 defa mağlup oldu.

KARTAL'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Salih Uçan'ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Souza, Nathan Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.

Öte yandan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal ve Josef De Souza sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALIYOR

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çalar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Bitigen, 2020-2021 sezonunda bu iki takımın müsabakasını yönetmiş ve Konyaspor sahadan 4-1 galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.