Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst.

Kasımpaşa: Henüz açıklanmadı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.