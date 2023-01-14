Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u Josef de Souza'nın son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Brezilyalı yıldız açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kahramanı Josef de Souza, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum. %100 Josef'i her zaman gösteremiyorum. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor."

"Maça tabiri caizse 1-0 geride başladık. Savaştık, sonuna kadar mücadele ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çalışmamızın karşılığını son anda aldık."

"Golden sonra Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek için gittim. Çünkü bana çok destek oluyorlar. "