Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kahramanı Josef de Souza, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum. %100 Josef'i her zaman gösteremiyorum. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor."
"Maça tabiri caizse 1-0 geride başladık. Savaştık, sonuna kadar mücadele ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çalışmamızın karşılığını son anda aldık."
"Golden sonra Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek için gittim. Çünkü bana çok destek oluyorlar. "