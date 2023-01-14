Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında Josef ve Cenk'in golleriyle 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların beraberlik golünü atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

Tecrübeli forvet maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Devrede çok inandık. Konyaspor hatamızdan golü buldu. Onun haricinde biz oynadık. İlk devre golü bulamadık. İnanıyordum. Hoca güzel bir konuşma yaptı. Takım olarak kenetlendik. İyi de oynadık. Çok git gelli bir maç oldu. Konya'nın da bizim de çok pozisyonumuz var. Ancak biz bir tık öndeydik. AIllah'ın yardımıyla sağ olsun Josef de golü attı. Hem takım hem de Mert için. Güzel bir serimiz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz.

Antep'te bıraktığımız iki puandan sonra oturup konuştuk, kenetlendik. Ondan beri de 9 puan aldık. Çok sıkı bir fikstüre gidiyoruz. İnşallah bu serimizi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğun içinde her zaman vardır. Her şeyimizi sahaya yansıtırsak bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz."