Beşiktaş'ın orta saha transferi konusunda hedefleri arasında 2 ismin daha olduğu ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir'i de listesine ekledi.