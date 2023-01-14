Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş listeyi verdi! Orta sahaya 2 aday
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, orta saha bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bu bölge için ise 2 aday belirlendi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 10:07
Kara Kartal'da Wout Weghorst, Manchester United'ın yolunu tutarken; bu bölge için çalışmalara hız verildi.
Dele Alli'den istediği verimi alamayan teknik direktör Şenol Güneş'in, orta saha mevkisinin de güçlendirilmesini istediği ortaya çıktı.