Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlıların Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Kocadağ, Wout Weghorst ve Vincent Aboubakar transferine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlıların Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarlarımız, Konya'da bizi inanılmaz destekledi. Daha ligin ortasında, özellikle sosyal medyada Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmaya çalışanlara örnek olur taraftarlarımızın Beşiktaş duruşu ve sahiplenişi."

"Vincent Aboubakar gündemimizde. Kulübündeki durumu netleştiğinde bakacağız."

"Weghorst ile ayrılık yaşadık. M.United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Bonservisini almak istediğimizi söyledik. Olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi. Konya'ya gelmesini de teklif ettik, kabul etmedi."

"Oyuncuyu zorla tutup faydalanamamak Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. 3.5 M€ katkı yaparak, Beşiktaş'tan gitti. Alacaklarını da bıraktı. Weghorst gitti. Son 2 senedir yaptığımız transferler ortada. Birçok yıldızı kazandırdık. Taraftarımızın şüphesi olmasın."