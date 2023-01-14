Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı. Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız."



Güneş, Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı soruya ise, "Bilmiyorum. Yarın öbür gün bakacağız. Oyuncu gelirse çalışıtırırız, giderse başarılar dileriz." yanıtını verdi.