Beşiktaş Kasımpaşa maçında Ozan Tufan protestosu!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan için, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 19:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023- 19:41
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.
CEYHUN KAZANCI "İSTİYORUZ" DEMİŞTİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.