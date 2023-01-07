Beşiktaş Kasımpaşa maçında Ozan Tufan protestosu!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan için, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 19:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023- 19:41