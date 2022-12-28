Beşiktaş'ta Atiba kararını verdi! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ın emektar futbolcularından Atiba Hutchinson'ın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.12.2022- 12:59
İlk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba Hutchinson, maçın ardından kariyerine dair kritik kararı verdi. Fanatik'in haberine göre; deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson'ın gol katkısı bulunmuyor.