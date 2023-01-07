Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip zorlu mücadeleyi kazanarak bay geçtiği haftadan sonra 3 puanla lige dönüş yapmak istiyor. Kasımpaşa ise yükselişinine devam etmek istiyor. Beşiktaş-Kasımpaşa maçının CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip zorlu mücadeleyi kazanarak bay geçtiği haftadan sonra 3 puanla lige dönüş yapmak istiyor. Kasımpaşa ise yükselişinine devam etmek istiyor. Beşiktaş-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

KARA KARTAL EVİNDE 8 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kara kartal, evinde oynadığı 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde de 7 gol gördü.