Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan flaş paylaşım

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Josef, "Şüphesiz profesyonel olduğumdan beri en kötü sezonumu geçiriyorum. Sakatlıklar sezonunun kalan kısmında Tanrı beni korusun ve bana yardımcı olsun" ifadelerinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 21:13