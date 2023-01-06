Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ozan Tufan pazarlıkları sürüyor! İşte görüşmelerde son durum...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Ozan Tufan. Kara Kartal, milli futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktör Şenol Güneş, şartların kulüp için uygun olması durumunda transferin 12 Ocak tarihine kadar bitirilmesini talep ediyor.
Güneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim.