Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlı takımın hazırlıklarını başkan Ahmet Nur Çebi takip etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı; Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.