Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından; Beşiktaş'tan VAR kayıtları için açıklama geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının kayıtlarının TFF tarafından açıklanmasının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar ilk olarak, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!" paylaşımı yaparken daha sonra iki pozisyon için yorumlarını dile getirdi.

N'Koudou'nun pozisyonu için yapılan açıklamaya,

"Şiddet yok abartılıyor

Hakem yorumu doğru" denilirken;

G.Saray'ın pozisyonu için,

"Ofsaytımsı

Hakem yorumu değil" denildi.

İşte o paylaşım: