Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek, BAY geçeceği 17. haftaya rahat girdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 26'ya çıkartarak bir maç eksiğiyle 5. sıraya kadar yükseldi.



Başarısız sonuçların yanı sıra, oyunun gelecek vaat etmemesi sonucu Valerien Ismael'i 11. haftada gönderen Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in 6 maçlık performansının da (4 lig, 2 kupa) futbol açısından tat verdiği ve taraftarı mutlu ettiği pek söylenemez.



Siyah beyazlılar, Güneş döneminde oyun kurgusunu ve saha içi dizilişini büyük oranda değiştirdiği için, maç esnasında organize olma konusunda hala sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dünya Kupası arasından sonra oynanan 3 maça bakıldığında, Şenol Güneş'in istediklerini yaptırma konusunda 40 günlük aranın bile yetmediği anlaşılıyor. Saiss'in yokluğu, Masuaku'nun 25 maç oynarsa bonservisinin zorunlu alınacak olmasından dolayı, defans hattında sürekli arayışta olan Güneş'in, orta sahadaki arayışının da bitmediği görülüyor. Dele Alli'nin hayal kırıklığı yaratan performansından dolayı elinde başka 10 numarası olmayan Şenol Güneş'in, transfer dönemine kadar 10 numarasız oyun kurgusuyla durumu idare etmeye çalıştığı da net olarak görülen bir detay. Bu durumda tecrübeli teknik adamın transfer döneminde Dele Alli'nin gönderilip yeni bir 10 numara istemesi bekleniyor. Şenol Güneş'in transferdeki diğer istekleri ise stoper ve sol bek.