Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta N'Koudou sorunu! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ta N'Koudou krizi ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, Kamerunlu futbolcuyla antrenmanda yakından ilgilenirken oyuncuya uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk potasını girmek için çıktığı karşılaşmada rakibiyle berabere kaldı.
2 puan bırakan Beşiktaş'ta Şenol Güneş takım üstünde radikal kararlar alacak.