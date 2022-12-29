Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kazanmaya mecbur olduğumuz bir maç. Oyun ve puan açısından moral kazanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Adana Demirspor ligde bizden üstte. Kazanmaya mecbur olduğumuz bir maç. Oyun ve puan açısından moral kazanmak istiyoruz. İyi oynayan bir takıma karşı biz de elimizden geleni yapacağız, maçın önemini biliyoruz.