Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilen Dele Alli, İngiliz basınında gündem oldu.
İngiliz basınından Dele Alli yorumu! "Yedek kulübesinde çürümeye terk edildi"
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli, İngiliz medyasında gündem oldu. Siyah beyazlıların, Gaziantep FK ile oynadığı maçta yedek kulübesine mahkum kalan 26 yaşındaki oyuncu, ülke basınında ağır şekilde eleştirildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yıldız futbolcu, siyah beyazlıların Şanlıurfaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının 29. dakikasında Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.
İngiliz orta saha oyundan alınırken taraftarların yoğun protestosuna maruz kalmıştı.