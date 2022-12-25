Gaziantep FK Beşiktaş maçında tartışmalı anlar!
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelenin 25. dakikasında N'Koudou'nun Kitsou'ya yaptığı müdahaleye hakem Atilla Karaoğlan sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısının ardından Karaoğlan, pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2022- 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022- 16:44
Mücadelenin 25. dakikasında N'Koudou'nun Kitsou'ya yaptığı müdahaleye hakem Atilla Karaoğlan sarı kart gösterdi.
VAR'ın uyarısının ardından Karaoğlan, pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmedi.
İŞTE O ANLAR...
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...