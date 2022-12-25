Beşiktaş'ın istediği Filipe Relvas transferinde kötü haber! O teklif reddedildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna fırtına gibi başlayan Beşiktaş, daha sonra büyük bir düşüş yaşayarak teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırıp Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti. Siyah-beyazlılarda deneyimli hoca stoper bölgesine takviye isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Portimonense forması giyen Filipe Relvas olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu için 2 dev kulübün de ilgisi bulunurken, o teklifin reddedildiği belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)