Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapmış ve ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplamıştı.
Beşiktaş'ın istediği Filipe Relvas transferinde kötü haber! O teklif reddedildi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna fırtına gibi başlayan Beşiktaş, daha sonra büyük bir düşüş yaşayarak teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırıp Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti. Siyah-beyazlılarda deneyimli hoca stoper bölgesine takviye isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Portimonense forması giyen Filipe Relvas olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu için 2 dev kulübün de ilgisi bulunurken, o teklifin reddedildiği belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sonrasında 6 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabilen siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael ile yol ayrımına gidilmişti.
Fransız çalıştırıcının yerine Şenol Güneş getirilmiş ve deneyimli hocanın önderliğinde Kara Kartal, Ümraniyespor'u 5-2 ile geçerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.