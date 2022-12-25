Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.





GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, N'Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.