2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler liglere çevrildi.
Beşiktaş'a flaş sözler! "Hiçbir düzen yok"
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadelede 2-0 geriye düşse de, maçı 4-2'lik skorla kazandı. Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig'de ise Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak. Sabah Gazetesi yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, bu aradan faydalanarak 5 hazırlık maçında sahne aldı.
Siyah-beyazlılar bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.