Kara Kartal, Dünya Kupası arasının ardından yeşil sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla start veriyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Şanlıurfaspor 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

GHEZZAL VE SAISS OYNAMIYOR



Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlı takımda, 2 oyuncu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Saiss ile tedavisi devam eden Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Katar'da görev yapan Milli oyuncular N'Koudou, Atiba ve Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

Mert, Emrecan, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Atiba, Gedson, Dele Alli, Redmond, N'Koudou, Cenk