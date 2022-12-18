37 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 195 maçta forma giye Kanno, bu periyotta rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı.37 gole direkt katkı sağlayan Suudi yıldız toplam 30 sarı, biri çift sarıdan 4 kez de kırmızı kart gördü.