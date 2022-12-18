Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Transferi resmen duyurdular! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda orta saha arayışına geçen siyah beyazlılar, flaş bir ismin transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş'in 2022 Dünya Kupası'nda izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Muhammed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fotomaç'ın YallaSport'tan derlediği haberde, "Beşiktaş, Kanno ile anlaşmaya çok yakın" bilgisi flaş olarak duyuruldu.