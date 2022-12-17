Beşiktaş'ta hem teknik heyet hem de yönetim ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nampalys Mendy bombası!
Beşiktaş'ta kış transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City forması giyen Nampalys Mendy ile ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in sözleri sonrası sol bek ve stoper transferi acil gözükse de siyah beyazlıların sürpriz bir mevki olan orta saha için de ciddi bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, Dünya Kupası öncesinin en formsuz isimlerinden olan Josef'in durumu Şenol Güneş tarafından yakından takip edilecek.