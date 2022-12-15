Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta kazanan taraf 5-3'lük skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Oyun üstünlüğü, skorla birleşen bir takım olmak istiyoruz. Taraftarın beklentisinin büyük olduğunu biliyorum, bu beklentiye uygun oynamak zorundayız.

Çalışmalar iyi geçti. Günde 2 ortalamayla devam ettik. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. Daha iyiyiz ama hala yolun başındayız. Tüm oyuncular iyi çalıştı. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre arayışlarımız oldu.

Sistemi değiştirmeyi denedik. Arkadaşların cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemem. Hazırlık maçlarının sonucunun değil oyununun anlamı vardır. Kendi oyunumuzla goller atmaya çalıştık.

İkinci yarılarda kopmalar oluyor. Fizik kadar oyun alışkanlıkları da var. Bildikleri var, duyguları var. Akıl kullanırlarsa artı getirir. Pozisyon da bulsanız o anlarda doğru oynadığınız anlamına gelmez. Bunları düzeltmez. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız.

Eksiği olanlar var. İdmana katılamayanlar, olamayanlar var. Bunları da resmi maçlarda düzelteceğiz. Şanlıurfaspor ile başlayıp Gaziantep ile devam edeceğiz. Maçı kazanmayı düşünen, oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz.

Gücümüz de umudumuz da var. Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız. "