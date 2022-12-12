Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Saiss arkadaşını getiriyor! Masuaku'nun yerine...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Masuaku'dan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, sol bek bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Bu transferde en büyük rol Fas'ın kaptanı Romain Saiss'e düşecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Devre arasında takımı kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da odaklandı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sol bek Masuaku hakkında da yorumlarda bulundu.