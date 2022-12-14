Tayfur Bingöl, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirilen kampta basına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık performanslarıyla ilgili, "Lig çok çekişmeli geçiyor. Mayıs ayına kadar böyle gidecek. Yoğun bir tempo olacak. Hem hafta içinde hem de hafta sonunda maçlarımız olacak. Bu kamp dönemi bizim için iyi oldu. Şampiyon olabilmek için en iyi performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM FORVET OYNAMAK"

Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur, hedefinin forvet oynamak olduğunu söyledi.

Farklı yerlerde iyi performans göstermesini teknik kapasitesine bağlaynan Tayfur Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim. Oyun tarzlarına ayak uydurmamın en büyük faktörü Manchester City hayranı olmam. Yaklaşık 7 yıldır Manchester City'yi takip ederim. Oradaki oyun fonksiyonlarını, oyuncuları takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Uzun süreli bir geliştirmeydi. Sonrasında sahaya yansıttım. Böyle bir şey oldu. Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak. Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Gol hissiyatım çok fazla. Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım."

Forvet oynaması durumunda 20 gole katkı verebileceğine inandığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Sahanın her yerinde rahat ediyorum. Gol ve asist yüzdem çok fazla. Asistlerle birlikte toplam 20 gole ulaşabilirim. Bunu başarabileceğime inanıyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG SEVİYESİNDE BİR TAKIM"

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig seviyesinde olduğunu söyledi.

Avrupa'da futbol oynamayı hedeflemediğini vurgulayan Tayfur, "Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim yok. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum" diye konuştu.

"GİYİMİMLE ALAKALI ROL MODELİM LEWİS HAMİLTON"

Renkli giyimiyle dikkati çeken Tayfur Bingöl, tarzıyla ilgili İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ı örnek aldığını söyledi.

Hamilton ile tanışmayı çok istediğini aktaran Tayfur, "Giyimimle alakalı rol model olarak Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ı alıyorum. Umarım onunla da bir gün tanışırım. Bir gün onunla kahve içmek ve sohbet etmek de bir hayalim" diye konuştu.