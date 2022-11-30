Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, 26 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı yönetici Engin Baltacı'dan Valerien Ismael itirafı!
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, siyah beyazlı takımla yolları ayrılan Valerien Ismael ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Baltacı, Fransız hocanın ayrılığına dair flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Baltacı, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Fransız çalıştırıcının ayrılık sürecini değerlendirdi.
"KENDİSİ BIRAKMAK İSTEDİ"
Milliyet'te yer alan habere göre, geçen sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Ismael'den övgüyle bahseden Engin Baltacı, "Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk."