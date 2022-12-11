- Bundan sonra Avrupa'ya gitme hedefin de olacaktır herhalde?

Avrupa hedefim var ama şöyle; Avrupa'ya iyi bir şekilde gitmek istiyorum. Hazır olduğumda iyi bir takıma gitmek istiyorum. Beşiktaş'a daha yeni geldim burada daha kanıtlamam gereken çok şey var. Burada şampiyonluklar yaşama hayalim var. Tabii ki her futbolcu Avrupa'da oynamak ister ama benim oraya gidişim çok iyi bir şekilde olmalı. Çok iyi liglere, çok iyi takımlara gidebilmeyi hedefliyorum.