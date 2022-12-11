Beşiktaş'ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Antalya kampında konuştu.
Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç transferin perde arkasını anlattı! Flaş Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş, sezon başında Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç için Fenerbahçe ile transfer yarışına girmiş ve genç savunmacıyı renklerine bağlamıştı. Tayyip Talha, yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transferinin perde arkasını anlattı. İşte o sözler...
Siyah-beyazlı takıma kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla herkesin güvenini kazanan 22 yaşındaki milli futbolcu; sürpriz transferi, şampiyonluk yarışı ve kariyer hedefleri başta olmak üzere birçok konuda düşüncelerini paylaştı.
İşte Milliyet'e konuyşan Tayyip Talha'nın açıklamaları...