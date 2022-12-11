Ara transfer döneminin başlamasına sadece haftalar kala iddialar birbirini kovalamaya başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Josef de Souza'nın yerine geliyor
Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Sakatlığı sonrası beklenen dönüşü gerçekleştiremeyen Josef de Souza ile yol ayrımına gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar, ön liberosunu Macaristan'da buldu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Bunlardan birisi de Beşiktaş'la ilgili.
Fotomaç'ın Fransız Foot Mercato'dan derlediği habere göre siyah-beyazlılar, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor.