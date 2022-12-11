Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Beşiktaş ile Westerlo hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Westerlo mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Beşiktaş ile Westerlo hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Westerlo mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Necip, Redmond, Gedson, Salih, Dele, Semih.

Westerlo: Sinan, Reynolds, Seigers, Ravil, De Cuyper, Madsen, Fixelles, Halil, Hout, Vetokele, Dorgeles.

BEŞİKTAŞ - WESTERLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Westerlo maçı 11 Aralık Pazar günü saat 19:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

DELE ALLI'DEN BEKLENEN PERFORMANS

Milli takımdan önceki gün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer aldı. Gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı. İlaç tedavisiyle gribi atlatan Cenk Tosun, antrenmanda yer aldı.

Kara Kartal'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, dün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçti. Kartal, dördüncü maçında Westerlo ile karşılaşacak.