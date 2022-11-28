Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı!

Beşiktaş, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip Nevzat Demir Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 19:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 19:57