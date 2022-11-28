Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile yapacağı özel maçla sürdürecek. Vodafone Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.