Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, Antalya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL HOCA BANA FORMAYI VERDİ"

İşte Cenk Tosun'un öne çıkan sözleri:

"Sakatlıklarımdan sonra çok çalışarak daha güçlü hale geldim. Şenol Hoca, gelir gelmez bana formayı verdi.

Valerien Ismael döneminde 1 dakika oyuna girerken üzüldüm. Beşiktaş forması üstündeyken, her dakika önemli. Ama bir önceki maçta iyiydim. 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı, beni öfkelendirdi. Hocayla konuştuk, hallettik.

Şenol Güneş tek bir formasyona ya da tek bir taktiğe bağlı kalmıyor. Üçlü savunma da oynatıyor, dörtlü de oynatıyor. Önümüzdeki 3 maçı 9 puanla atlatırsak şampiyonluğun en büyük adayı oluruz.

Modern futbolda üçlü oynayan çok takım var. Yoran bir formasyon ama iyi oynadığında çok etkili. 3-4-3 oynamak benim daha da işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum."

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

"Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum şimdiden, antrenmanlardan sonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum.

Milli takıma gittiğimde fark ettim, en yaşlısı benmişim. Önümüz açık diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli. Hocamız da iyi, bir felsefesi var. Onu bize geçirmeye çalışıyor."

"SÖZLEŞMEM OTOMATİK UZAYABİLİR"

"Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam, sözleşmem otomatik olarak uzuyor."

"BABACAN ŞENOL GÜNEŞ"

"Şenol Güneş, ayrı bir ilgi ve güzel bir dille oyuncuyu geliştiriyor. Oyuncu bir adım gelirse, hoca 10 adım gelir. Onu bir kelimeyle anlatmak gerekirse, o kelime 'babacan' olur."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM..."

"Beşiktaş'a geri dönmeden önce Türkiye'den teklif aldım ancak takım ismi veremem. Futbolu inşallah Beşiktaş'ta bırakmak isterim."



Cenk Tosun ile bir soru, bir cevap:

• En kötü giyinen futbolcu - Tayfur Bingöl

• En iyi giyinen futbolcu - Arthur Masuaku, Oğuzhan Özyakup

• En komik futbolcu - Olcay Şahan

• En sessiz futbolcu - Jackson Muleka

• En çok konuşan futbolcu - Olcay Şahan, Salih Uçan