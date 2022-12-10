Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah'a konuştu.



İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:



Hocanın kendi fikri vardı, 3-4 takviye. Tekrar konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Benim 14 yabancım var, kimi göndereyim? 6 maçı bir oynayalım bakalım. Belki şüphe ile bakılan Dele Alli uçacak, acayip bir performans sergileyecek, Masuaku dizindeki problemi yüzde yüz aşıp coşacak. Olmazsa çaresine bakarız. Caner için bir şey söyleyemem. Aradan sonrasını görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta" ifadelerini kullandı.



BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ ACIMASIZ



Başkanlığı döneminde 300 milyon TL zararın söz konusu olduğunu dile getiren Çebi, "Pandemi yaşanmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilseydik, Beşiktaş'ın 3 milyar eksik borcu olurdu. 1 milyar faiz ödeyen bir kulübün hâlâ borçlarını çevirebilmesini ben başarı olarak görüyorum" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın yabancı kontenjanı ve hakemler konusunda yaptığı açıklamaları için 'Acımasız olmuş' yorumunu yapan Çebi, yıldız futbolcunun, 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmadığını vurguladı.



DEĞİRMENİN SUYU SIR, SÖYLEMEM



Başkan Çebi, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz durumu aşmanın yolları belli. Bu sıkıntılı durum içerisinde personel ve sporcularımıza bir kuruş borcumuz yok. 'Bunu nasıl yapıyorsunuz, değirmenin suyu nereden geliyor?' derseniz de sır söyleyemem. Sportif A.Ş.'de sayıyı artırmak istiyoruz. İnsanlar geliyor, kulübe katkı vermek istiyor. Beşiktaş'a para vermek isteyene de ben 'Yok' demem zaten."

