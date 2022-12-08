Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Charleroi mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Delle, Muleka
Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali.
BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Charleroi maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanıyor.