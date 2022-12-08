Beşiktaş - Charleroi CANLI İZLE (Beşiktaş - Charleroi canlı anlatım)

Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına devam eden Beşiktaş, Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Charleroi mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 19:00