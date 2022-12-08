Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Çebi ve Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss'i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile futbolcularımız, Dünya Kupası'nda Fas ile birlikte çeyrek finale yükselen Romain Saiss'i tebrik ettiler. pic.twitter.com/T8mhiIc55C— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2022