Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışma sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da Gloria Sports Arena'da Sporting de Charleroi ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.