Beşiktaş Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor!

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 14:18