Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların kamp yaptığı tesislerde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri! Caner Erkin...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların kamp yaptığı tesislerde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, transfere dair önemli mesaj verirken, Şenol Güneş ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Başkan Çebi, TRT Spor'a transfere dair önemli ifadeler kullandı.
Çebi, "Takımla beraber olmaya Antalya'ya geldim. Hocamla ve sportif direktörümle yakın olmak istedim."