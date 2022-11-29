Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-İstanbulspor maçının canlı anlatımı haberimizde...
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem Atakan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Emir Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.