Beşiktaş Emlakjet'te Ahmet Kandemir istifa etti
Beşiktaş Emlakjet erkek basketbol takımında Ahmet Kandemir, Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında alınan 75-74'lük mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.12.2022- 15:50
Son çeyreğe 14 sayı önde giren ve 8 saniye kala gelen üçlükle alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir İstifa etti.
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Ahmet Kandemir'in istifasını resmi olarak duyurması bekleniyor.
Son 3 maçını kaybeden Ahmet Kandemir yönetimindeki Beşiktaş, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.