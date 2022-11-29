BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında İstanbulspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta Saiss, Weghorst ve N'koudou Dünya Kupası'nda oldukları için maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.